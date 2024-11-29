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Kasımda açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

TÜRK-İŞ kasım ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre; kasın ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi anlamına gelen açlık sınırı 20 bin 562 liraya yükseldi. TÜRK-İŞ'in hesaplamasına göre; yoksulluk sınırı ise 66 bin 976 lira 7 kuruş oldu. Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas 3 bin 560 liraya yükseldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 14:32, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 14:33
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Kasımda açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla TÜRK-İŞ tarafından 37 yıldır her ay düzenli açıklanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın kasım ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre; Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarına karşılık gelen açlık sınırı 20 bin 561 lira 65 kuruşa yükseldi.

Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki makas genişliyor

Açlık sınırı ile Ocak 2024'ten bu yana net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücret arasındaki makas ise 3 bin 560 liraya çıktı. Asgari ücret ile yaşam maliyeti arasındaki fark ise 9 bin 700 lira olarak hesaplandı.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına karşılık gelen yoksuluk sınırı ise 66 bin 976 lira 7 kuruşa çıktı.

TÜRK-İŞ araştırmasına göre; Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 26 bin 712 lira 30 kuruş olarak hesaplandı

Mutfak enflayonunda son durum

TÜRK-İŞ' in verilerine göre 'mutfak enflasyonu' verilerindeki değişim Kasım 2024 itibariyla şu şekilde gerçekleşti

* Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki bir önceki aya göre yüzde 0,64 artış gerçekleşti.

* 10 aylık değişim oranı yüzde 42,47 oldu.

* Son 12 ay itibaruyla değişim oranı ise 46,60 olarak hesaplandı.

* Yıllık ortalama artış yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.

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