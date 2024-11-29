Cuma hutbesinde kumar uyarısı

İslam'ın şiddetle yasakladığı haramlardan birinin de kumar olduğu belirtilen hutbede, "Kumar, birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı haksız bir kazançtır. Kumar, sevgi ve kardeşlik duygularını yok eden; kin, nefret, düşmanlık ve intikam duygularını körükleyen zararlı bir alışkanlıktır." diye konuştu.

Kumarın, kişinin akıl ve ruh sağlığını bozan, aile huzurunu yok eden, kazanma hırsıyla bencil ve menfaatçi insanlar yetiştiren bir hastalık olduğu aktarılan hutbede, Maide suresinin 90. ayetinde kumarın haram yönünün, "'Ey iman edenler; içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.'" şeklinde belirtildiğine işaret edildi.

"Zira her yasal olan, helal değildir"

İsmi ne olursa olsun, gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın, kumarın her çeşidinin haram olduğu aktarılan hutbede, "Zira her yasal olan, helal değildir." ifadesi kullanıldı.

Masa başında veya sanal ortamlarda oynanan, kazananın kaybedenlerden haksız kazanç elde ettiği oyunların tamamının kumar ve haram olduğu belirtilen hutbede, her türlü şans oyununun kumar olduğu vurgulandı.

İslam dinine göre asıl olanın rızkın helal yollardan kazanmak olduğu belirtilen hutbede, faiz, kumar ve benzeri haram yollardan elde edilen parayla hayır hasenat yapılamayacağı kaydedildi.

Haram yollardan kazanılan parayla, cami ve mescit inşa edilemeyeceği, hac, zekat ile kurban gibi mali ibadetler yerine getirilemeyeceği aktarılan hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef, bugün, internet ortamında türlü hilelerle ve bazı sosyal medya fenomenlerinin yayınlarıyla nice insanımız kumar tuzağına çekilmektedir. Mobil cihazlar, çevrimiçi oyunlar ve e-sporlar aracılığıyla nice gencimiz sanal kumar bataklığına itilmektedir. Televizyonlarda, gazetelerde, hatta en basit internet oyunlarında dahi kumar reklamları verilerek küçücük yavrularımız bile bu kötülüğe özendirilmektedir. Halbuki mahremiyet sınırlarını ihlal eden, haramların yaygınlaşmasına sebep olan, dijital platformlar ve farklı ortamlarda kumar oynamayı özendiren bu reklamların engellenmesi; dini, vicdani ve insani bir sorumluluktur."

Kumar, hem oynatan hem de oynayan için maddi ve manevi bir tükeniş olduğu aktarılan hutbede, kişinin, kumarda kazanınca başkasını, kaybedince de kendisini zarara uğrattığı belirtildi.

Bütün bağımlılıklarda olduğu gibi kumardan korunmanın en etkili yolunun kumara hiç başlamamak, kumar oynayan ve oynatan insanlarla bir arada bulunmamak olduğu kaydedilen hutbede, ocaklar söndüren, yuvalar dağıtan, felaketlere sebep olan bu beladan uzak durulması gerektiği ifade edildi.

Gençleri ve çocukları her türlü bağımlılıktan korumak için sevgi, muhabbet ve güven temeline dayalı ilişki kurulması gerektiği aktarılan hutbede, "Onların iyi arkadaşlarla ve iyi ortamlarda yetişmeleri için gayret gösterelim. Kumarın içki, yalan, dolandırıcılık ve cinayet gibi büyük günahlara sebebiyet verdiğini asla unutmayalım." tavsiyesinde bulunuldu.