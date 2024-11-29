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Profesöre trafikte saldırı: 4 kişi dövüp aracını çaldı

İstanbul Küçükçekmece'de yüzleri maskeli silahlı 4 kişi, otomobiliyle ilerleyen Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu'nun önünü kesip dövdü. Profesörün aracını da gasp ederek kaçan şüpheliler aranıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 15:20, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:19
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Profesöre trafikte saldırı: 4 kişi dövüp aracını çaldı

İstanbul'da Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu, trafikte maskeli ve silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Olay, Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir sokakta dün 05.30 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre, özel bir hastanede Beyin ve Sinir Cerrahı bölümünde çalışan Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu işine gitmek için sokakta otomobili ile seyir halindeyken yüzleri maskeli silahlı 4 kişi tarafından önü kesildi.

ÖNCE DÖVDÜLER, SONRA ARACINI GASP ETTİLER

Şüpheliler, profesörü araçtan indirip dövdü. Yüzleri maskeli 4 saldırgan daha sonra profesörün otomobilini alarak olay yerinden kaçtı.

Halit Çavuşoğlu polis merkezine giderek durumu anlattı ve şikayetçi oldu.

Çavuşoğlu'nun ifadesini alan polis ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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