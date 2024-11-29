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Asgari ücret pazarlığı öncesi kritik açıklama geldi! İşte kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), kasım ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin lirayı aşarken, yoksulluk sınırı ise 67 bin lira sınırına dayandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 26 bin 712 lira olarak belirlendi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 16:20, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 16:24
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Asgari ücret pazarlığı öncesi kritik açıklama geldi! İşte kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Kasım 2024 sonuçları açıklandı.

AÇLIK SINIRI 20 BİN LİRAYI AŞTI

Araştırmaya göre, kasım ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 20 bin 562 lira oldu.

YOKSULLUK SINIRI 67 BİN LİRA SINIRINDA

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 66 bin 976 lira hesaplandı.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 26 bin 712 lira olarak belirlendi.

MUTFAK ENFLAASYONU

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 0,64 oranında gerçekleşti.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 46,60 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 67,20'yi buldu.

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