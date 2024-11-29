Altının kilogram fiyatı 3 milyon 45 bin liraya yükseldi

Bakan Göktaş: 50 bin şehit yakını istihdam edildi
Bakan Göktaş: 50 bin şehit yakını istihdam edildi
Sözleşmelilere memur kadrosu için yeni düzenleme
Sözleşmelilere memur kadrosu için yeni düzenleme
Devlet Memurları Kanunu değişiyor! İşte Meclis'e sunulan teklif
Devlet Memurları Kanunu değişiyor! İşte Meclis'e sunulan teklif
Doğalgaza aralıkta zam yok
Doğalgaza aralıkta zam yok
Erdoğan'dan sözünü kesen gence sert tepki: Siyonistlerin ağzı dili olma
Erdoğan'dan sözünü kesen gence sert tepki: Siyonistlerin ağzı dili olma
Profesöre trafikte saldırı: 4 kişi dövüp aracını çaldı
Profesöre trafikte saldırı: 4 kişi dövüp aracını çaldı
AYM'den 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu
AYM'den 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Kasımda açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Kasımda açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e hakaretten soruşturma
CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e hakaretten soruşturma
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?
Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek
Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek
Aile Sağlık Merkezi'nde taşkınlık çıkaran zanlı serbest bırakıldı
Aile Sağlık Merkezi'nde taşkınlık çıkaran zanlı serbest bırakıldı
Çocukların sosyal medya kullanımına dair düzenleme hazırlığı
Çocukların sosyal medya kullanımına dair düzenleme hazırlığı
Kurtulmuş'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına değerlendirme
Kurtulmuş'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına değerlendirme
SPK Başkanı açıkladı: Aralık'ta yeni halka arzlar geliyor
SPK Başkanı açıkladı: Aralık'ta yeni halka arzlar geliyor
Karahan: Para politikasındaki sıkı duruşumuza devam ediyoruz
Karahan: Para politikasındaki sıkı duruşumuza devam ediyoruz
Ankara'da artan trafiğe çözüm önerisi: Sıkışıklık ücretlendirmesi
Ankara'da artan trafiğe çözüm önerisi: Sıkışıklık ücretlendirmesi
Asgari ücret pazarlığında masada 4 işçi de olacak
Asgari ücret pazarlığında masada 4 işçi de olacak
Doktorla tartışan kadın bayıldı; oğlu doktoru darbetti
Doktorla tartışan kadın bayıldı; oğlu doktoru darbetti
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'
'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'
Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
Sahte dolar alarmı! Bu panik gerçek mi sanal mı?
Sahte dolar alarmı! Bu panik gerçek mi sanal mı?
MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da
MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da
DEM Parti - Öcalan görüşmesi ne zaman?
DEM Parti - Öcalan görüşmesi ne zaman?
Yönetmelik değişti: Ticari taksi ve dolmuşlara kamera şartı!
Yönetmelik değişti: Ticari taksi ve dolmuşlara kamera şartı!
'AYM'nin 101 ihlal kararı icra edilemedi'
'AYM'nin 101 ihlal kararı icra edilemedi'
Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek
Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 45 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 45 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 17:02, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 17:03
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 45 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 45 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 45 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,02 artışla 3 milyon 45 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 44 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 222 milyon 779 bin 535,29 lira, işlem miktarı ise 2.091,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 6 milyar 238 milyon 451 bin 38,14 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ve Merkez Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.044.500,002.734,40

En Düşük3.045.000,002.640,00

En Yüksek3.100.000,002.757,00

Kapanış3.045.000,002.739,00

Ağırlıklı Ortalama3.062.907,392.672,34

Toplam İşlem Hacmi (TL)6.222.779.535,29

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.091,78

Toplam İşlem Adedi38

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber