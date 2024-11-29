Yayman: Bahis sitelerinin kapatılmasını istemek sansürcülük değildir

Bakan Göktaş: 50 bin şehit yakını istihdam edildi
Bakan Göktaş: 50 bin şehit yakını istihdam edildi
Sözleşmelilere memur kadrosu için yeni düzenleme
Sözleşmelilere memur kadrosu için yeni düzenleme
Devlet Memurları Kanunu değişiyor! İşte Meclis'e sunulan teklif
Devlet Memurları Kanunu değişiyor! İşte Meclis'e sunulan teklif
Doğalgaza aralıkta zam yok
Doğalgaza aralıkta zam yok
Erdoğan'dan sözünü kesen gence sert tepki: Siyonistlerin ağzı dili olma
Erdoğan'dan sözünü kesen gence sert tepki: Siyonistlerin ağzı dili olma
Profesöre trafikte saldırı: 4 kişi dövüp aracını çaldı
Profesöre trafikte saldırı: 4 kişi dövüp aracını çaldı
AYM'den 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu
AYM'den 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Kasımda açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Kasımda açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e hakaretten soruşturma
CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e hakaretten soruşturma
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?
Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek
Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek
Aile Sağlık Merkezi'nde taşkınlık çıkaran zanlı serbest bırakıldı
Aile Sağlık Merkezi'nde taşkınlık çıkaran zanlı serbest bırakıldı
Çocukların sosyal medya kullanımına dair düzenleme hazırlığı
Çocukların sosyal medya kullanımına dair düzenleme hazırlığı
Kurtulmuş'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına değerlendirme
Kurtulmuş'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına değerlendirme
SPK Başkanı açıkladı: Aralık'ta yeni halka arzlar geliyor
SPK Başkanı açıkladı: Aralık'ta yeni halka arzlar geliyor
Karahan: Para politikasındaki sıkı duruşumuza devam ediyoruz
Karahan: Para politikasındaki sıkı duruşumuza devam ediyoruz
Ankara'da artan trafiğe çözüm önerisi: Sıkışıklık ücretlendirmesi
Ankara'da artan trafiğe çözüm önerisi: Sıkışıklık ücretlendirmesi
Asgari ücret pazarlığında masada 4 işçi de olacak
Asgari ücret pazarlığında masada 4 işçi de olacak
Doktorla tartışan kadın bayıldı; oğlu doktoru darbetti
Doktorla tartışan kadın bayıldı; oğlu doktoru darbetti
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'
'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'
Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
Sahte dolar alarmı! Bu panik gerçek mi sanal mı?
Sahte dolar alarmı! Bu panik gerçek mi sanal mı?
MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da
MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da
DEM Parti - Öcalan görüşmesi ne zaman?
DEM Parti - Öcalan görüşmesi ne zaman?
Yönetmelik değişti: Ticari taksi ve dolmuşlara kamera şartı!
Yönetmelik değişti: Ticari taksi ve dolmuşlara kamera şartı!
'AYM'nin 101 ihlal kararı icra edilemedi'
'AYM'nin 101 ihlal kararı icra edilemedi'
Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek
Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yayman: Bahis sitelerinin kapatılmasını istemek sansürcülük değildir

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Meclis'te basın toplantısında, "Bahis sitelerinin kapatılmasını istemek sansürcülük değildir. Bazı oyun sitelerinin kapatılmasını istemek asla sansürcülük olamaz. Artık toplumda bıçak kemiğe dayanmıştır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 17:14, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 17:14
Yazdır
Yayman: Bahis sitelerinin kapatılmasını istemek sansürcülük değildir

TBMM (AA) - Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "PKK terör örgütünün silah bırakmasının tam zamanıdır. Artık onların dağa çıkmasını gerektirecek hiçbir koşul ortada bulunmamaktadır." dedi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün komisyonda, DISNEY XD Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi yetkililerini dinlediklerini belirtti. İleriki dönemde X platformunu, Netflix, Amazon ve BluTV yetkililerini de dinleyeceklerini söyleyen Yayman, "Dijitalleşme meselesi, sosyal medya meselesi, bir ulusal güvenlik meselesidir. Meseleye bu pencereden bakmak gerekiyor. Aksi takdirde gündelik siyasete kurban ettiğimizde maalesef mesafe alamıyoruz. Başta oyun siteleri olmak üzere sanal kumar konusu milletimizin, sokağın gündemidir. Vatandaşlarımız bizi gördüklerinde, 'lütfen evlatlarımızı bu sanal kumardan, dijital bağımlılıktan, sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlardan kurtarın' yaklaşımı var. Geldiğimiz nokta itibarıyla sosyal medya maalesef yapıcı yönlerden daha çok yıkıcı yönleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Biz bunu asla tasvip etmiyoruz. Biz sosyal medyanın, şehirlerin yeni agoraları gibi bir özgürlük alanı olmasını ve buralarda insanların kendi fikirlerini, düşüncelerini özgürce dile getirmelerini istiyoruz. Geldiğimiz noktada maalesef bu çok mümkün olmuyor." diye konuştu.

Sosyal medyanın ırkçılığın, nefret suçlarının, ötekileştirmenin, ergen mobinginin, dijital faşizmin, ötekileştirmenin, beyaz kadın ticaretinin, madde bağımlılığının ve cinselliğin özendirildiği bir yer haline geldiğini kaydeden Yayman, "Bunu tasvip etmek mümkün değildir. Biz ailenin, bireyin, toplumun ve kamu düzeninin korunmasını varoluşsal, ulusal güvenlik meselesi olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Yayman, bireyi ve aileyi korumanın sansürcülük olmayacağını anlatarak "Bahis sitelerinin kapatılmasını istemek sansürcülük değildir. Bazı oyun sitelerinin kapatılmasını istemek asla sansürcülük olamaz. Artık toplumda bıçak kemiğe dayanmıştır. Biz asla ve asla yasaklamaları tasvip etmiyoruz. Parti olarak yasaklamalara karşıyız ama aynı biçimde bireyi, toplumu ve kamu düzenini korumak için de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Yeni dönemde de buna ilişkin toplumu, bireyi, gençleri, çocukları, aile düzenini korumak için kesinlikle üzerimize ne düşüyorsa yapmaya da hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu mesele yeni anayasa yapma süreciyle ilişkili değildir"

Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşme hakkında da bilgi verdi. Bahçeli'nin 1 Ekim'de TBMM'de DEM Parti Grubuna giderek tokalaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı gün yaptığı, "Türkiye'de iç cepheyi güçlendirmeliyiz" açıklamasının kamuoyunda uzun süre konuşulduğunu kaydeden Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sürecin adı, yeni bir çözüm süreci değildir. Çözüm süreci de değildir. Bu sürecin adı, 'terörsüz Türkiye' ve Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına yakışır yüz yıllık, bin yıllık kardeşlik projesidir. Selahaddin Eyyubi'nin torunlarıyla Sultan Alparslan'ın torunlarını karşı karşıya getirmek isteyen, düşmanlaştırmak isteyen bir anlayışa karşı biz biriz ve beraberiz. Bu meseleyi gündelik siyasete kurban etmek isteyen birtakım yorumlar vardır. Bu mesele ne yeni anayasa yapma süreciyle ne Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir kez daha aday olma süreciyle ilişkilidir."

- "Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını ortadan kaldırmamız lazım"

AK Parti'li Yayman, artık söz ve adım atma sırasının DEM Parti'de olduğunu söyleyerek "DEM üzerine düşen tarihsel sorumluluğunun farkındadır. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde çok daha olumlu haberlerle gündeme gelecektir." ifadesini kullandı.

PKK terör örgütünün artık dağda kalması için hiçbir sebep olmadığını kaydeden Yayman, şöyle devam etti:

"Çünkü 1990 yılında kurulan HEP, daha sonra Demokrasi Partisinin o günkü şartlarda dile getirdikleri taleplerin tamamı gerçekleşmiştir. Bugün 24 saat yayın yapan bir Kürtçe radyo-televizyon yayını vardır. Kürt enstitüsü kurulmuştur. Kürt dili ve edebiyatı bölümleri vardır. Kürtçe seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Yine aynı biçimde Türkiye'de OHAL uygulamaları son bulmuştur. Bölge valiliği ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada artık bir Kürt sorunu yoktur, bir terör sorunu vardır ve terörün sonlandırılması Türkiye için varoluşsal bir meseledir ve bin yıllık kardeşliğimize yakışan da budur. Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını ortadan kaldırmamız lazım."

- "PKK terör örgütünün silah bırakmasının tam zamanıdır"

Bahçeli'nin açıklamalarının çok tarihi nitelikte olduğunu söyleyen Yayman, "Bunun toplum tarafından doğru anlaşılması gerektiğini, bu sözlerin arkasında kesinlikle gündelik bir hesabın olmadığını, Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birliği, beraberliği ve Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir kardeşlik içerisinde yeni bir süreci açmanın gayesi olduğunu belirtmek isterim." dedi.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Yayman, "Ben bu açıklamaları bir bilgiyle yapmış değilim. Bir misyonla, bir görevle yapmış değilim." diye konuştu.

Yayman, Bahçeli'ye de hediye ettiği, "Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası" kitabında 1923 yılından 2013 yılına kadar dile getirilen taleplerin neler olduğunu anlattığını belirtti. Taleplerin tamamının yerine getirildiğini söyleyen Yayman, sözlerini şöyle bitirdi:

"PKK terör örgütünün silah bırakmasının tam zamanıdır. Artık onların dağa çıkmasını gerektirecek hiçbir koşul ortada bulunmamaktadır. Eğer PKK terör örgütünün Türkiye'yi bölmek, parçalamak gibi bir gayesi varsa da Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de çelikten iradesiyle onlara asla müsaade etmeyecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber