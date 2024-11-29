Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 22:18, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 22:19
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Aliköy'de ikamet eden Şükrü (73) ve Hatice Gürsoy'dan (67) haber alamayan komşuları, evin penceresinden içeri baktığında çiftin sofra başında hareketsiz yattığını gördü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edilen çiftin cesetleri, Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.