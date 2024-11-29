Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aliköy'de ikamet eden Şükrü (73) ve Hatice Gürsoy'dan (67) haber alamayan komşuları, evin penceresinden içeri baktığında çiftin sofra başında hareketsiz yattığını gördü.

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