Türkiye, medikal turizminde dünyada ilk 5'te yer alıyor

ANTALYA (AA) - Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, Türkiye'nin, sağlık hizmetleri ihracatında dünyada ilk 10?da, medikal turizmde ise ilk 5?te yer aldığını söyledi.

Medikal Estetik Tıp Derneği tarafından bu yıl 7?ncisi düzenlenen "Uluslararası Medikal Estetik Kongresi", Antalya?da bir otelde gerçekleştirildi.

Kongrede, Türkiye?de medikal estetiğin dinamikleri, medikal estetikteki yenilikler ve merdiven altı medikal estetik konusunda alınan tedbirlerin yanı sıra mezoterapi, doğru beslenme, dolgu, saç ekimi gibi medikal estetik uygulamaları tüm yönleriyle ele alındı, bildiri sunumları yapıldı.

MESTDER Başkanı Dr. Yasemin Savaş, basın toplantısında, Türkiye?nin ileri teknolojinin kullanıldığı estetik uygulamalar, nitelikli sağlık personeli ve sağlık kuruluşlarıyla son yıllarda önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.

Medikal estetik uygulamalarının sağlık turizminde de önemli bir yer tutuğuna değinen Savaş, Türkiye?nin sağlık turizmi alanında önemli bir global oyuncu olarak öne çıktığına işaret etti.

Savaş, medikal estetik sektörünün bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, ?Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının yönetmelik ve teşvikleri sayesinde, Türkiye?deki sağlık kuruluşlarının sayısı hızla artıyor. 2024 yılı sonunda 2 milyon sağlık turisti ve 3 milyar dolar gelir hedefleniyor. Türkiye?de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Projesi raporuna göre Türkiye, sağlık hizmetleri ihracatında dünyada ilk 10?da, medikal turizmde ise ilk 5?te yer aldı. Türkiye?nin bu başarısını sürdürmesi, sektördeki farkındalığın artması ve doğru uygulamaların yaygınlaşmasıyla mümkün olacak." dedi.

Savaş, medikal estetikte özellikle mezoterapi, PRP, dolgu ve botoks, saç ekimi, ses dalgalarıyla, lazer teknolojisi, radyofrekans ve ultrason dalgalarıyla yapılan uygulamaların çok ilgi gördüğüne dikkati çekti.

Merdiven altında yapılan medikal estetik uygulamalar konusunda da açıklamalarda bulunan Savaş, sağlık kuruluşu olmayan yerlerde, ruhsatsız ürünlerle ve tıp doktoru olmayan kişilerce yapılan uygulamaların ?merdiven altı uygulamalar? olarak tanımlanabileceğini dile getirerek, herkesin bu tür yerlerde işlem yaptırmaktan kaçınması gerektiğini bildirdi.

MESTDER Başkan Yardımcısı Dr. Alp Mamak da son yıllarda medikal estetik uygulamalarına olan ilginin giderek arttığının gözlemlendiğini ifade etti.

Derneğin genel sekreteri Dr. Bora Özcan ise son dönemde popüler hale gelen dudak dolgusu uygulamaları hakkında bilgi verdi.