Türkiye, medikal turizminde dünyada ilk 5'te yer alıyor

Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu
Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu
2025 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi
2025 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi
İzmir'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü, 7 yaralı
İzmir'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü, 7 yaralı
Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı!
Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı!
Bakan Göktaş: 50 bin şehit yakını istihdam edildi
Bakan Göktaş: 50 bin şehit yakını istihdam edildi
Sözleşmelilere memur kadrosu için yeni düzenleme
Sözleşmelilere memur kadrosu için yeni düzenleme
Devlet Memurları Kanunu değişiyor! İşte Meclis'e sunulan teklif
Devlet Memurları Kanunu değişiyor! İşte Meclis'e sunulan teklif
Doğalgaza aralıkta zam yok
Doğalgaza aralıkta zam yok
Erdoğan'dan sözünü kesen gence sert tepki: Siyonistlerin ağzı dili olma
Erdoğan'dan sözünü kesen gence sert tepki: Siyonistlerin ağzı dili olma
Profesöre trafikte saldırı: 4 kişi dövüp aracını çaldı
Profesöre trafikte saldırı: 4 kişi dövüp aracını çaldı
AYM'den 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu
AYM'den 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Kasımda açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Kasımda açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e hakaretten soruşturma
CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e hakaretten soruşturma
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?
Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek
Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek
Aile Sağlık Merkezi'nde taşkınlık çıkaran zanlı serbest bırakıldı
Aile Sağlık Merkezi'nde taşkınlık çıkaran zanlı serbest bırakıldı
Çocukların sosyal medya kullanımına dair düzenleme hazırlığı
Çocukların sosyal medya kullanımına dair düzenleme hazırlığı
Kurtulmuş'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına değerlendirme
Kurtulmuş'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına değerlendirme
SPK Başkanı açıkladı: Aralık'ta yeni halka arzlar geliyor
SPK Başkanı açıkladı: Aralık'ta yeni halka arzlar geliyor
Karahan: Para politikasındaki sıkı duruşumuza devam ediyoruz
Karahan: Para politikasındaki sıkı duruşumuza devam ediyoruz
Ankara'da artan trafiğe çözüm önerisi: Sıkışıklık ücretlendirmesi
Ankara'da artan trafiğe çözüm önerisi: Sıkışıklık ücretlendirmesi
Asgari ücret pazarlığında masada 4 işçi de olacak
Asgari ücret pazarlığında masada 4 işçi de olacak
Doktorla tartışan kadın bayıldı; oğlu doktoru darbetti
Doktorla tartışan kadın bayıldı; oğlu doktoru darbetti
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'
'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'
Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
Sahte dolar alarmı! Bu panik gerçek mi sanal mı?
Sahte dolar alarmı! Bu panik gerçek mi sanal mı?
MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da
MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da
Ana sayfaHaberler Sağlık

Türkiye, medikal turizminde dünyada ilk 5'te yer alıyor

Medikal Estetik Tıp Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Medikal Estetik Kongresi", Antalya'da bir otelde; Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, Türkiye'nin, sağlık hizmetleri ihracatında dünyada ilk 10'da, medikal turizmde ise ilk 5'te yer aldığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 20:58, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 20:59
Yazdır
Türkiye, medikal turizminde dünyada ilk 5'te yer alıyor

ANTALYA (AA) - Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, Türkiye'nin, sağlık hizmetleri ihracatında dünyada ilk 10?da, medikal turizmde ise ilk 5?te yer aldığını söyledi.

Medikal Estetik Tıp Derneği tarafından bu yıl 7?ncisi düzenlenen "Uluslararası Medikal Estetik Kongresi", Antalya?da bir otelde gerçekleştirildi.

Kongrede, Türkiye?de medikal estetiğin dinamikleri, medikal estetikteki yenilikler ve merdiven altı medikal estetik konusunda alınan tedbirlerin yanı sıra mezoterapi, doğru beslenme, dolgu, saç ekimi gibi medikal estetik uygulamaları tüm yönleriyle ele alındı, bildiri sunumları yapıldı.

MESTDER Başkanı Dr. Yasemin Savaş, basın toplantısında, Türkiye?nin ileri teknolojinin kullanıldığı estetik uygulamalar, nitelikli sağlık personeli ve sağlık kuruluşlarıyla son yıllarda önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.

Medikal estetik uygulamalarının sağlık turizminde de önemli bir yer tutuğuna değinen Savaş, Türkiye?nin sağlık turizmi alanında önemli bir global oyuncu olarak öne çıktığına işaret etti.

Savaş, medikal estetik sektörünün bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, ?Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının yönetmelik ve teşvikleri sayesinde, Türkiye?deki sağlık kuruluşlarının sayısı hızla artıyor. 2024 yılı sonunda 2 milyon sağlık turisti ve 3 milyar dolar gelir hedefleniyor. Türkiye?de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Projesi raporuna göre Türkiye, sağlık hizmetleri ihracatında dünyada ilk 10?da, medikal turizmde ise ilk 5?te yer aldı. Türkiye?nin bu başarısını sürdürmesi, sektördeki farkındalığın artması ve doğru uygulamaların yaygınlaşmasıyla mümkün olacak." dedi.

Savaş, medikal estetikte özellikle mezoterapi, PRP, dolgu ve botoks, saç ekimi, ses dalgalarıyla, lazer teknolojisi, radyofrekans ve ultrason dalgalarıyla yapılan uygulamaların çok ilgi gördüğüne dikkati çekti.

Merdiven altında yapılan medikal estetik uygulamalar konusunda da açıklamalarda bulunan Savaş, sağlık kuruluşu olmayan yerlerde, ruhsatsız ürünlerle ve tıp doktoru olmayan kişilerce yapılan uygulamaların ?merdiven altı uygulamalar? olarak tanımlanabileceğini dile getirerek, herkesin bu tür yerlerde işlem yaptırmaktan kaçınması gerektiğini bildirdi.

MESTDER Başkan Yardımcısı Dr. Alp Mamak da son yıllarda medikal estetik uygulamalarına olan ilginin giderek arttığının gözlemlendiğini ifade etti.

Derneğin genel sekreteri Dr. Bora Özcan ise son dönemde popüler hale gelen dudak dolgusu uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber