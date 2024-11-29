Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılacak.

