Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık'ta yapılacak
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek" denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 20:48, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 20:58
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılacak.