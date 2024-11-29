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Yapı Kredi satılıyor mu? KAP'a açıklama yapıldı!

Koç Holding, Yapı Kredi Bankası'nın satılacağı ve QNB Grubu ile görüşmeler yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ve görüşmeler faaliyet konumuz gereği her zaman yapılabilmektedir. Ancak sözkonusu iddialarda belirtilen nitelikte bir görüşme söz konusu değildir." denildi.

Haber Giriş : 29 Kasım 2024 19:17, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 19:18
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Yapı Kredi satılıyor mu? KAP'a açıklama yapıldı!

Türkiye'nin en büyük özel bankalarından Yapı Kredi'nin yüzde 61,2'lik hissesine sahip olan Koç Holding, bankanın satılacağı yönündeki iddialar üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.

Koç Holding'in açıklaması şu şekilde:

Son dönemde sosyal medyada çıkan asılsız yorum ve söylentileri takiben, medya platformlarında bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de sahip olduğumuz payların satışına yönelik olarak QNB Grubu ile görüşmeler yapıldığına veya görüşmelerde son aşamaya gelindiğine dair iddialara yer verildiği görülmüştür.

Daha önce de belirtildiği üzere holding şirketi olarak portföyümüzdeki tüm şirketler ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ve görüşmeler faaliyet konumuz gereği her zaman yapılabilmektedir. Ancak yukarıdaki iddialarda belirtilen nitelikte bir görüşme söz konusu değildir.

Diğer taraftan, 13.06.2024 tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere, özellikle sosyal medya hesapları üzerinden Şirketimiz ve Koç Topluluğu ile ilgili olarak çıkan yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorumlara itibar edilmemesini; Şirketimiz ve Koç Topluluğu şirketleri hakkında en doğru bilgilere Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitemizde yapılan açıklamalardan ulaşılabileceğini bu vesileyle bir kez daha önemle hatırlatırız.

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