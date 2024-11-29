Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı!

DEM Partili Van Bahçesaray belediyesine kayyum atandı.



Belediye Eşbaşkanı Ayvaz Hazır'a "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 3 yıl 11 ay hapis cezası verilmişti.

Bahçesaray Belediye Eşbaşkanı Ayvaz Hazır'a "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 3 yıl 11 ay hapis cezası verilmesinden sonra belediyeye kayyım atandığı bildirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan kayyım atamasına ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından, 'Bahçesaray (Van) Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması' notuyla yapılan açıklama şöyle:

"Bahçesaray (Van) Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın

a) Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAMAK İLE BİRLİKTE TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA SUÇ İŞLEMEK" suçundan 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALMASI ve

b) Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle,

Ayvaz Hazır'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün süreyle yasaklandı

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı ifade edildi.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, suç işlenmesinin önlenmesinin, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili coğrafi sınırları içinde 29 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında 10 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Açıklamada, "Belirtilen tarihler arasında ilçelerden, çevre illerden bireysel ya da toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliğe katılması muhtemel şahıs ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkrası hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimizden giriş ve çıkışlarına, bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.