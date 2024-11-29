'İstediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar açarız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de erişim engeli bulunan Roblox ile Discord'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Çocuklara sosyal medya yasağı" gelip gelmeyeceğine ilişkin konuya da değinen Uraloğlu, 16 yaş sınırına dikkat çekti.

Uraloğlu, Habertürk'te katıldığı programda "Roblox ve Discord açılacak mı?", "TikTok kapatılır mı?" "16 yaş altına sosyal medya sınırı gelecek mi?" sorularına yanıt verdi.

Uygun portalları destekleme konusunda gayretleri olduğunu açıklayan Abdulkadir Uraloğlu, "Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblox ve Discord'un yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var; ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok. Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar Roblox'u açmamız mümkün" dedi.

'Roblox bizle görüşüyor'

Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"En tıkandığımız nokta yasakçı kisveye bürünmeden bu işi yapabilmek. Kesinlikle çocuklarımızı korumak istiyoruz. Instagram'a erişim engeli koyduk. O süreci daha iletişime açık, profesyonelce yürütebilir miydik diye kendi aramızda tartışıyoruz. Discord mahkeme kararına itiraz etti. Roblox bizle görüşüyor. İstediklerimizi söylüyoruz.

Tiktok kapatılır mı?

Birçok ülkede yasaklamalar var. TikTok'un yasaklanması gibi. Bazı sosyal medya platformunun kamu görevlilerinin işlerinde kullanması yasaklanması gibi... Türkiye'deki rakamlara bakacak olursak neredeyse 75 milyon kişi hesaba sahip. Instagram, Youtube'a üye sayısı olan birçok insanımız var. Neredeyse doğan çocuğa hesap açıyoruz.

16 yaşın altındaki çocuklar sosyal medya kullanacak mı?

Bazı filmlerde yazıyor, Google'dan aradığınızda karşınızda artı 18 yaşı soruyor. Oraya sadece oyun oynama, arkadaşları ile sohbet etme saikiyle giren 16 yaşından küçük olduğunu düşünelim. Onu alıp başka yerlere götürüyorsanız, teşvik ediyorsanız, tahrik ediyorsanız bu başka bir şey. Bunu seçebilecek düzeye gelmiş olan insanlarımızın kendi tercihidir diye bırakabiliriz. Ama 16 yaşın altı gerçekten disiplin edilmeli, sosyal medya hesabı açamamalı diye bireysel düşüncem var. Birkçok bakanlıkla, kurumla istişare ediyoruz bu konuyu"