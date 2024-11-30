Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılarda 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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