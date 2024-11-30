Güney: Kanun Teklifi 'Memur Paketi'ne Dönüştürülsün

Güney, özellikle şu sorunların çözümü için TBMM'ye çağrıda bulundu:

Sözleşmeli personelden memur kadrosuna geçenlere disiplin cezası almamaları şartıyla ilave kademe verilmesini sağlayan düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını belirten Güney, memurların çözüm bekleyen sorunlarının da gündeme alınması gerektiğini ifade etti.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in duyurduğu kanun teklifini değerlendirdi.

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