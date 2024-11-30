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Güney: Kanun Teklifi 'Memur Paketi'ne Dönüştürülsün

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını ancak memurların diğer sorunlarının çözümü için kapsamlı bir "memur paketi" talep ettiklerini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 10:57, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 11:05
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Güney: Kanun Teklifi 'Memur Paketi'ne Dönüştürülsün

Türk Büro-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in duyurduğu kanun teklifini değerlendirdi.

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Sözleşmeli personelden memur kadrosuna geçenlere disiplin cezası almamaları şartıyla ilave kademe verilmesini sağlayan düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını belirten Güney, memurların çözüm bekleyen sorunlarının da gündeme alınması gerektiğini ifade etti.

Güney, özellikle şu sorunların çözümü için TBMM'ye çağrıda bulundu:

-İlave 1 derece verilmesi,
-28.11 mağdurlarının kadroya geçirilmesi,
-1 dereceye 3600 ek gösterge,
-Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) düzenlemesi,
-İlave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması,
-Kamu mühendisleri ve avukatlarının sorunlarının çözülmesi.

Türkeş Güney, bu düzenlemelerin "memur paketi" şeklinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

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