İki ilde bazı taşınmazlar için ihale düzenlenecek

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Bursa ve İstanbul'daki toplam 4 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.



İdarenin konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Karacabey ilçesi Canbalı Mahallesi'ndeki 47 bin 567,50 metrekare ve Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 43 bin 60,36 metrekarelik taşınmazlar ile İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki 10 bin 424,22 metrekare ve 6 bin 237,64 metrekarelik 2 taşınmazın satışı yapılacak.

Söz konusu ihaleler için şartname bedeli 10 bin lira ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli ise 8 milyon lira ile 30 milyon lira arasında değişiyor.

Bursa'daki ihaleler için son teklif verme tarihi 24 Aralık, İstanbul'dakiler için 25 Aralık olarak belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye ilişkin belgelerin, ÖİB'nin "Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara" adresine son teklif verme tarihi saat 18.00?e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.