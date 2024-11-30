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TESK Başkanı Palandöken'den sahte içki uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıla bir ay kala sahte içki uyarısında bulunarak, "Etil alkolün serbestçe piyasada ya da internet üzerinden alınması gibi durumlar hem insan sağlığını hem de devletin gelir kaynaklarını olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 11:40, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 11:48
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TESK Başkanı Palandöken'den sahte içki uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıla bir ay kala sahte içki uyarısında bulunarak, "Etil alkolün serbestçe piyasada ya da internet üzerinden alınması gibi durumlar hem insan sağlığını hem de devletin gelir kaynaklarını olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni yıl yaklaşırken sahte alkol nedeniyle zehirlenme vakalarının görülmeye başlandığını bildirdi.

İstanbul'da 7 kişinin kaçak alkolden zehirlendiğinin ortaya çıktığını anımsatan Palandöken, "Etil alkolün serbestçe piyasada ya da internet üzerinden alınması gibi durumlar hem insan sağlığını hem de devletin gelir kaynaklarını olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, alkollü içeceklerde sahteciliğin ölümle sonuçlandığına işaret ederek, bu nedenle devletin sanayide kullanılan etil alkolün kimlere verildiğini takip sistemiyle kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

Ülke genelinde yapılan denetimlerde ele geçirilen sahte içkilere dikkati çeken Palandöken, sahte alkolle mücadelede etil alkolün piyasadaki teminini zorlaştırmanın en önemli adım olduğunu bildirdi.

Palandöken, insan sağlığını hiçe sayanlara en ağır cezaların verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"En önemli mesele insanların sağlığıdır. Kontrollü şekilde bandrollü ürünlerin, belirlenmiş ve satış izni verilmiş noktalardan temin edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca odalar ve meslek kuruluşlarının bu konuda daha etkin rol alması gerekir. İçki satışı yapılan noktalarda ciddi denetimler yapılmalı, oda kaydı ve gerekli belgeler talep edilerek bu noktalar ruhsatlandırılmalıdır. Bu önlemler, ölümlü vakaların önüne geçilmesi için en etkili yöntemlerden biridir. Ailelerin ve canların zarar görmesine, memlekette vergi kaybının sürmesine artık bir son verilmelidir."

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