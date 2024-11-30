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Türkiye'nin çölleşme ile mücadeledeki yol haritası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin "Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı"nı 2-13 Aralık'ta Riyad'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 16. Taraflar Konferansı'nda (COP16) açıklayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 12:24, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 12:24
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Türkiye'nin çölleşme ile mücadeledeki yol haritası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin "Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı"nı 2-13 Aralık'ta Riyad'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 16. Taraflar Konferansı'nda (COP16) açıklayacak.

Başta kuraklık, göç, kum ve toz fırtınaları, sürdürülebilir tarımsal gıda sistemleri gibi birçok önemli konunun ele alınacağı COP16, 2-13 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek.

Söz konusu alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla dünya genelinden ülke temsilcileri de COP16'da bir araya gelecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye, COP16 için yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla COP16'da, iklim değişikliği, çölleşme, erozyon ve kuraklıkla mücadelede küresel işbirliklerine katkı sunulması hedefliyor.

Bakan Murat Kurum da, COP16'da Türkiye'nin Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı'nı (ÇMUSEP) açıklayacak.

Kurum, ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre alanında işbirliği çalışmaları için ikili görüşmeler de yapacak.

COP16'daki Türkiye Pavilyonu'nda, çölleşme, kuraklık ve sürdürülebilir tarım başta olmak üzere birçok panel ve etkinlik düzenlenecek.

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