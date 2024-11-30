Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

Uçağın iniş yaptıktan sonra Ünlü, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde bu akşam düzenlenecek sohbet programı dolayısıyla hava yoluyla Kayseri'ye gelen Ahmet Mahmut Ünlü, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle uçakta rahatsızlandı.

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