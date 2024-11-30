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Prof.Dr. Görür: 7 ve üzeri deprem üretebilir!

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçen hafta Antalya bölgesindeki fay hatlarının 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. İşte Prof.Görür'ün Antalya Körfezine ilişkin dikkat çeken uyarısı...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 16:00, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 16:02
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Prof.Dr. Görür: 7 ve üzeri deprem üretebilir!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 22.13'te Akdeniz'de 4,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, Gazipaşa ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Deprem sonrası olumsuz bir ihbar gelmediğinin belirtildiği açıklamada saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görür, "Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5,2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında, geçmiş olsun." dedi.

Görür, açıklamasının devamında "Madem ki er veya geç, az veya çok afetle yüzleşeceğiz gelin kentlerimizi afet dirençli hale getirelim, onu talep edelim."

GEÇEN HAFTA UYARMIŞTI

Bir hafta önceki açıklamasında, bölgenin riskli fay hatlarına dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "Antalya arazisinin üzerinde oturduğu dört tane çok önemli fay sistemi var. Akşehir Körfezi'nin doğusu, kuzeyde Eğirdir fay sistemi, batıda Fethiye-Burdur fay sistemi ve güneyde Kıbrıs-Helen fay hattı. Bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Antalya depreme dirençli kent olmalı." ifadesini kullanıp uyarılarda bulunmuştu.

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