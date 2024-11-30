Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği: Gündem Suriye

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Fidan-Lavrov görüşmesi telefonla gerçekleşti. Görüşmede, Suriye'deki son durum ve Astana süreci ele alındı.

Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Lübnan'daki ateşkesin durumu ele alındı.

Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor

Hakan Fidan, son olarak Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'deki durum ve Gazze'de ateşkesi sağlama çabaları ele alındı.