Mısır Çarşısı'nda çıkan yangında birçok dükkan zarar gördü

Polisler çevrede güvenlik önlemi aldı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şerefiye Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net