Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta beklenen gelişme...Siyah-beyazlı ekip, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada,

"Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımı'mızın teknik sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."

ifadeleri kullanıldı.

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Galatasaray'ı 5-0 yenerek sezona Turkcell Süper Kupa zaferiyle giren Beşiktaş, son haftalarda beklenen performansı sergileyemedi.

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftada galip gelemeyen ve 12 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş, 6. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 haftada elde ettiği 6 puanla 22. basamakta kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.