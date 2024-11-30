2025 Nisan ara tatili: İkinci ara tatil ne zaman?
2024-2025 ara tatil takvimi, milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hem yoğun ders temposundan uzaklaşmak hem de biraz dinlenmek isteyen öğrenciler, 9 gün olacak olan ara tatil için bekleyişe başladı. Peki, nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 20:20, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 20:48
Okullarda ikinci ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Aralık ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimini merak ediyor. İşte, 2025 Nisan ara tatil tarihi...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.