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Bakan Uraloğlu: Samsun-Sarp Demiryolu 10 milyon kişiye hizmet edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu konusunda Samsun'dan başlayıp Sarp'a kadar gidecek projenin yapımına başlanacağını ifade ederek, "Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in tamamını kapsayacak ve dolayısıyla bu coğrafyada yani 10 milyona yakın insanımıza hizmet edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 20:40, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 20:40
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Bakan Uraloğlu: Samsun-Sarp Demiryolu 10 milyon kişiye hizmet edecek

Bakan Uraloğlu, Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Akçaabat 8. Olağan İlçe Kongresinde, kongrelerin güçlendikleri yerler olduğunu belirtti.

AK Parti hükümetleri döneminde Trabzon'a 153 milyar liralık ulaştırma ve altyapı yatırımı yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'ndaki çalışmaları anlattı.

Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda kısa vadede ihtiyaçları karşılayacak imalatların yapıldığına işaret ederek, ilerleyen zamanda da yeni bir havalimanı projesini hayata geçireceklerini kaydetti.

Raylı sistem projesinin de uzun zamanın emeği olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Onu artık ete kemiğe büründürüyoruz. Raylı sistem projesinin ihalesini yaptık ve çalışmalara başlayacağız. Hızlıca da inşallah onun yapımını bitirip, Akçaabat'tan Yomra'ya kadar şehrin 3'te 2 nüfusuna hitap edecek bir projeyi hayata geçireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Uraloğlu, demir yolu konusunda Samsun'dan başlayıp Sarp'a kadar gidecek projenin yapımına da başlanacağını ifade ederek, "Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in tamamını kapsayacak ve dolayısıyla bu coğrafyada yani 10 milyona yakın insanımıza hizmet edeceğiz. Bunu da hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"Trabzon'da 20'ye yakın kara yolu projesi devam ediyor"

Trabzon'da 20'ye yakın kara yolu projesinin devam ettiğinin altını çizen Uraloğlu, "Güney Çevre Yolu'nun temelini atmıştık. Birileri, 'Sembolik tören yapıyorsunuz' dediler. Şimdi 2 tane yan yana, 2 tane de devamında olmak üzere 4 tane tünelde çalışmalar devam ediyor. Yolumuza devam edeceğiz. İlk etapta Mersin ile Akyazı arası, devamını da getireceğiz. Sonra Pulathane Bulvarı başladı. Hem Akçaabat Belediyemiz hem Büyükşehirle devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kanuni Bulvarı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Uraloğlu, Boztepe ile Değirmendere arasındaki bağlantıyı yakın zamanda açarak yolun işlevini biraz daha artıracaklarını söyledi.

Uraloğlu, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı tünelleri arasındaki Zigana Tüneli'ni ulaşıma açtıklarını anımsatarak, onun devamındaki Kop ve Vauk tünellerini de bitireceklerini ifade etti.

Maçka'dan, Erzurum'dan gelen yolu Trabzon sahiline bağlayacak Değirmendere tünellerinden birinin kazısını bitirdiklerine işaret eden Uraloğlu, tünel kaplamalarına devam edildiğini aktardı.

Uraloğlu, yapımı devam eden Düzköy yolunu gelecek yıl rahatlatacaklarını, 2026'da da tamamını bölünmüş yol olarak bitireceklerini kaydetti.

Kongrelerde yenilenen enerjileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sapasağlam durmaya devam edeceklerini belirten Uraloğlu, kongrelerin hayırlı olmasını diledi.

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