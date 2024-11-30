Güngören'de çöken binaya ilişkin soruşturma: 2 şüpheli tutuklandı

Ekipler tarafından kurtarılan işçilerden biri hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan 3 katlı binada yaşanan kısmi çökme sonucu iki işçi enkaz altında kalmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirilirken kısmen çöken binada iki işçinin göçük altında kalmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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