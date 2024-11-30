Bakan Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması: 85 milyona zarar verir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiltere'nin başkenti Londra'da gazetecilere konuştu.

Rusya'nın doğalgaz ve petrol ihracatının ödemelerinin gerçekleştirildiği ana kanallardan biri olan Gazprombank'ın ABD tarafından yaptırım listesine alınmasına değinen Bakan Bayraktar şöyle konuştu:

* Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Eğer bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse biz Türkiye'nin ekonomisine, hane halkına, 85 milyona zarar vereceğini söylüyoruz.

'İkame şansımız yok'

Türkiye için Rusya'nın doğalgazda önemli bir tedarikçi olduğuna işaret eden Bayraktar, "Avrupa'nın dördüncü büyük gaz pazarıyız. Gaz ticaretinin herhangi bir aksamaya mahal vermeden devam etmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin gaza ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar "Bunun önemli miktarını Rusya'dan alıyoruz. Bunu yakın ve orta vadede ikame etme şansı yok. Dolayısıyla bu gazı Türkiye'ye alabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.