Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

eşiktaş'ta son maçlarda alınan başarısız sonuçların faturası Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst'a kesildi.

Bunun üzerine özellikle sosyal medyada teknik direktörlük için Sergen Yalçın iddiaları giderek artmaya başladı.

Konu ile ilgili Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar'dan açıklama geldi.

SERGEN YALÇIN İDDİALARINA YANIT

Ekol Tv'ye konuşan Feyyaz Uçar, "Sergen Yaçın'la henüz resmi bir görüşme olmadı." dedi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde ise

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in yarın Sergen Yalçın ile bir araya geleceği aktarıldı.

Beşiktaş, Van Bronckhorst'la yolların ayrılmasının ardından takımı vekaleten yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin yöneteceğini açıklamıştı.