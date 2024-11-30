Aralık 2024 ödeme tarihi: Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

Türkiye Aile Destek Programı'nın Arlık ayı ödemeleri bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini yıl sonuna kadar uzattıklarını açıklamıştı. İşte, 2024 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler...

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