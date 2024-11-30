Diyarbakır'da 3 araç kundaklandı: Terör şüphelisi gözaltına alındı

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki kamyon, otomobil ve hafif ticari araç, ateşe verildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçların alev alev yanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Kundaklamalarla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "29 Kasım 2024 günü 19.00-23.00 saatleri arasında; İlimiz Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana gelen araç kundaklama olayında; 1 araç tamamen tahrip olurken, 2 araçta da kısmi hasar oluşmuştur. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma neticesinde, ilk bulgulara göre bölücü terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu hakkında geniş kapsamlı adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.