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Yasaklar peş peşe geliyor: e-Sigara satan ve alkol damıtan yandı!

Hem alkol ve sigaranın yaygınlaşmasının önüne geçmek hem de kaçakçılığı önlemek için yeni yaptırımlar geliyor. Elektronik sigara ticareti yapana altı yıla kadar hapis, içkinin alkol derecesini damıtarak yükseltene de üç yıl hapis öngörülüyor. Aromalı etil alkole bir milyon lira, e-Takip'e uymayan iş yerlerine 10 milyon lira ceza yolda...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 07:44, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 07:31
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Yasaklar peş peşe geliyor: e-Sigara satan ve alkol damıtan yandı!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Hükümet, sigara ve alkolde kayıt dışılığının önlenmesi, kaçakçılığın önüne geçilmesinin yanı sıra, özellikle gençler arasında giderek artan elektronik sigara bağımlılığı konusunda yeni yaptırımları gündeme getiriyor.

Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirilecek yasa teklifine göre, tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarını yurt içerisinde ticari amaçla; üreten, satan, satışa arz eden, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecek. Sigara paketlerinde olduğu gibi makaronda da yüzde 85 oranında resimli ve Türkçe yazılı uyarılar bulunacak. Oran sigara kağıdı ve filtresi için yüzde 65 olacak. Makaron, sigara kağıdı ve filtresi düz ve standart pakette satılacak. Nargilelerin üzerinde resimli ve yazılı uyarılar olacak. Uymayanlara 50 bin lira para cezası verilecek. 18 yaş altına tütün ve nargile yasağında caydırıcılığın arttırılması amacıyla ihlallerin beş yıl içinde üçüncü defa tekrarlanması halinde tütün satış belgesi veya nargile sunum belgesi iptal edilecek. İş yerleri iki yıl kapatılacak.

ALKOLDE YENİ YASAKLAR

Etil alkolü amacı dışında, ticari amaçla kullananlara 100 bin liraya kadar para cezası verilecek. Etil alkole aroma katanlara bir milyon lira para cezası öngörülüyor. Şahsi tüketim için bile olsa izinsiz damıtarak alkol seviyesinin artırılması yasaklanıyor. Buna uymayanlara da üç yıla kadar hapis cezası verilmesi hükme bağlanıyor.

Alkollü içkileri çağrıştırabilecek hiç bir işaret, resim, alamet hiçbir yerde bulundurulamayacak. Fermente ve distile alkollü içki markası birbirlerinin yerine kullanılamayacak. Bu yolla alkollü içkileri teşvik edici ve özendirici uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Alkol ve alkollü içki tesislerinde kullanma zorunluluğu getirilen elektronik sistemleri kurmayanlara, sistem kapsamında uygulanan mühürleri bozanlara, sisteme fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek iletilmesi gereken verinin iletilmesini önleyenlere veya bunları gerçeğe uygun olmayan şekilde iletenlere, alkol ve alkollü içki ticaretinin Tarım Bakanlığı tarafından sağlanacak elektronik sistem üzerinden yürütmeyenlere 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Fiilin beş yıl içinde tekrarlanması halinde üretim ve ithalat faaliyetlerine dair belgeler iptal edilecek.

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