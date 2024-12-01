DMM tek tek açıkladı: İsrail ile ticaret devam ediyor mu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programda İsrail'le ticaretin kesilmediği yönünde yalanlar ve iftiralar savuran çevrelerin algı mühendisliklerine karşı gerçekleri sıraladı.



- Türkiye-İsrail arasında ticaret devam ediyor mu?

Bu mümkün değil; çünkü Ticaret Bakanlığı sistemlerinde varış ülkesi olarak İsrail çıkarıldı.



- TÜİK verileriyle ilgili ortaya atılan iddiaların aslı nedir?

TÜİK verileri 2024'teki toplam ticareti gösteriyor. Yani 2 Mayıs öncesinde yapılan ticaret rakamları görünüyor.



- Gemi acentelerinin ülkede faaliyeti durdurulabilir mi?

Gemi acentelerine yönelik kısıtlayıcı tedbirler alınamaz. Bu uluslararası ticari faaliyetlerde Türkiye'ye dezavantaj getirir.

- İsrail'e ihracat mümkün değilse Filistin'e nasıl ürün gönderiliyor?

2 Mayıs itibarıyla Filistin'e yapılan bütün dış ticaret işlemleri Filistin Devleti üzerine açılan kod numarası üzerinden yapılmaktadır.



- Filistin'e ürünler hangi yolla ulaşıyor?

Filistin'in Akdeniz'de aktif bir limanı olmadığı için Filistin'e yapılan ihracatın tamamı Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı'ndan teyit alınarak İsrail limanları üzerinden yapılıyor.



- Neden İsrail kaynaklarında Türkiye ile ticaretin sürdüğü görülüyor?

İsrail, Filistin'le ilgili bütün dış ticaret istatistiklerini kendi istatistiği gibi değerlendiriyor.



- İsrail'le ticaret yasaklanınca Filistin ile ticaret rakamları neden yükseldi?

2 Mayıs itibarıyla Filistin tarafından satın alınan mallar doğrudan Filistin'e ihracat olarak kayda geçmeye başladı. Bu da Filistin ile ihracatın birden ve büyük oranda yükseldiği yorumlarına neden oldu. Filistin'e olan ihracat kayden yüksek gözükmekle birlikte aslında geçmiş yıllara benzer orandadır.