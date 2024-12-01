Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüller

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ile ilgili süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının tarihi 10 Aralık olarak açıklandı. Komisyon aralık ayı boyunca dört toplantı yaparak 2025'te uygulanacak asgari ücreti belirleyecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Yasamız gereği yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyon'u belirliyor. Komisyon işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. İşçi kesimini TÜRKİŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) temsil ederken, işveren kesinini TİSK (Türkiye İşveren sendikaları Konfederasyonu) temsil ediyor. Hükümet ise komisyonda hakem olarak yer alıyor. Her kesimden 5'er kişi katılıyor ve 15 kişilik komisyon yeni ücreti belirliyor.

ÖDENEKLER

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre asgari ücret tüm çalışanların maaşlarını değiştirecek.

Çalışanların vergi dışı kazanç tutarı artacak.

Kıdem tazminatında taban miktar yükselecek.

En düşük rapor parası yükselecek.

Annenin iş görmezlik ödeneği artacak.

Yarı zamanlı çalışan anneye verilen ödenek artacak.

Stajyer ücreti yenilenecek.

İşsizlik maaşı hesabı değişecek miktarı artacak.

BORÇLAR

Doğum borçlanması artacak.

Askerlik, yurtdışı borçlanmaları değişecek.

İsteğe bağlı sigorta primi artacak.

GSS primleri yükselecek.

Bağ-Kur ve SSK primleri artacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl yüzde 49 artışla brüt 20.002 TL ve net olarak da 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret için birçok hesaplama yapılıyor. Bundan önceki senelerde olduğu gibi yıl sonu enflasyon beklentilerine göre belirlenmesi durumunda Orta Vadeli Program'daki yüzde 41.5 ve Merkez Bankası'nın yüzde 44 oranındaki beklentileri belirleyici olacak.

Buna göre:

YÜZDE 41.5 ARTARSA

Brüt ücret: 28.303 TL

Net ücret: 24.058 TL

İşverene maliyet: 33.257

YÜZDE 44 ARTARSA

Brüt ücret: 28.803 TL

Net ücret: 24.483 TL

İşverene maliyet: 33.844 TL

ENFLASYON DIŞINDA HESAP YAPILIRSA KAÇ LİRA OLUR?

Asgari ücreti enflasyon belirlemiyor ama en önemli referans enflasyon. Bunun yanında gelecek yıl beklenen enflasyon ile bu yılki enflasyonun her ikisinin de dikkate alınacağı ve ortalama bir artış yapılacağı da konuşuluyor.

Buna göre alternatifler şu şekilde olacak:

YÜZDE 25 ARTARSA

Brüt ücret: 25.003

Net ücret: 21.253

İşverene maliyet: 29.379

YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 26.003

Net ücret: 22.103

İşverene maliyet: 30.554

YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 27.003

Net ücret: 22.953

İşverene maliyet: 31.730

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINACAK MI?

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Brüt asgari ücretten sadece SGK kesintisi yapılıyor. Ayrıca tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımda vergiden muaf tutuluyor.

Mevcut Asgari Ücret hesabı

Brüt ücret: 20.002,50 TL

SGK Primi (%14): 2.800,35 TL

İşsizlik Sg. Primi (% 1): 200,03 TL

Kesintiler toplamı: 2.000,38 TL

Net asgari ücret: 17.002,12 TL