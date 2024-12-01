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Bin TL'lik hediye çeki için akşamdan çadır kurup bekledi

Silivri'de bir zincir marketin açılışa özel bin kişiye bin TL hediye alışveriş çeki ve indirim kampanyasını duyan vatandaşlar akşamdan gelip çadır kurdular. Sabahın erken saatlerinde yüzlerce kişinin market önüne gitmesiyle metrelerce uzunluğunda sıra oluştu. Yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 09:33, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 09:45
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Bin TL'lik hediye çeki için akşamdan çadır kurup bekledi

Mimar Sinan Mahallesinde bir market zincirine ait şubenin açılışına özel yüzde kırk indirim ve bin kişiye bin TL hediye alışveriş çeki kampanyasını duyan vatandaşlar gece gelip marketin önünde çadır kurdular. Sabahın erken saatlerinde marketin önünde uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında bin TL'lik Hediye alışveriş çekini aldıktan sonra markete akın etti. Açılış ile birlikte markete giren vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandı. Çoğunlukla gıda ve mutfak ürünlerini tercih eden vatandaşlar, kasap reyonlarını adeta yağmaladı. Yaşanan yoğunluk kameralara yansırken, onlarca metre uzayan alışveriş sırası dron ile havadan görüntülendi.

Kampanyalardan yararlanmak için akşam gelip marketin önünde çadır kuran bir vatandaş, "Öncelikle kişi başı bin TL'lik bir hediye çeki var ve ayrıca içeride harici çekilişler olacakmış, kampanyalar olacakmış, bunun için de buradayız. Hediye çekimimizi alacağız. Sabah erkenden sırada çok fazla insan olacağını düşünüyoruz, biz yani güzel bir vakit geçirelim hediye çekimizi alalım istiyoruz" dedi.

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren Doğan Altun, "Biz 06.30'dan beri buradayız bekliyoruz. Daha çok temel ihtiyaç gıdaları un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç gıdalarını almayı düşünüyoruz" dedi.

Uzun bir bekleyiş sonrasında alışveriş yapmak için hediye çeki alan Hatice Tiryaki, "Güzel, hayırlı olsun Silivri halkına, burası bizim için çok iyi oldu. Çocuğumla geldim onun isteklerine göre alışveriş yapacağız. Sabah saat 07.00'de geldim bu saate kadar bekledim. En son abi saydığımda 300 kişi vardı şuanda bilmiyorum. Allah geride kalanlara yardım etsin" şeklinde konuştu.

Market önündeki kalabalık kısa süre sonra binlerce kişiye ulaştı. Kuyruğu aşarak hediye çeki alan ve markete girmeyi başaran müşterilerden Hüseyin Özgün, "Valla sevindik bu kadar beklemeye göre güzel oldu. İnşallah güzel bir alışveriş yapacağız. Sabah saat 07.00'de beri buradayız bekliyoruz. Aldık çekimizi ev ihtiyaçlarımızı göreceğiz çay, şeker, un her şeyi alacağız Allah'ın izniyle" diye konuştu.

"60 bin çeşit ürünümüzün hepsinde kampanyalarımız geçerlidir"

Açılış ve yoğunluk hakkında konuşan market pazarlama müdürü Uğur Ekiz, "9'uncu şubemizin açılışını gerçekleştirdik şuanda 40 bin metrekarelik alışveriş alanımızda 60 bin çeşit ürün yelpazesiyle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Silivri'deki bu mağazamıza özel büyük açılış diye bir kampanya yaptık. İlk bin kişiye bin TL'lik hediye çeki dağıtıyoruz. Açılıştan bir gün öncesinde buraya çadırlarla kamp kurmuşlardı. Şu anda da kalabalığı görüyorsunuz çok sıra var, uzun kuyruklar oluştu. Açılışımıza özel yüzde 40'a varan indirimlerimiz de var. Tüm ürünlerimizde indirimlerimiz geçerlidir. Burada ürün yelpazemizi biraz daha geniş tuttuk, bahçe mobilya ve hırdavat ve benzeri ürünleri de ekledik. 60 bin çeşit ürünümüzün hepsinde kampanyalarımız geçerlidir" dedi.

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