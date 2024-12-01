AK Parti'de üçlü değişim beklentisi

AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci, eylül ayı sonunda start aldı. 12 Ekim'de başlayan ilçe kongreleri devam ederken, ilk il kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada AK Parti içerisinde yaşanacak olan kadro değişimine dair de sinyaller vermişti.

"Cumhurbaşkanlığı politika kurullarında da değişim olabilir"

Ekonomi'nin haberine göre; yerel seçimlerden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partinin farklı kademelerinden yöneticiler ve milletvekilleri dahil olmak üzere yüzlerce kişiyle görüştüğü ve gelen raporları incelediği belirtiliyor. Parti içinden bir yetkili, sadece kişisel değişikliklerin değil, bir paradigma değişiminin de kaçınılmaz olduğunu ve hazırlıkların bu yönde ilerlediğine dair işaretlerin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, beklenen üçlü değişimin Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarını da kapsayabileceği iddiası kulislerde konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

"Hatalarımızı düzeltecek çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağan Kongre süreci kapsamında gerçekleştirilen AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi'nde; "Eksiklerimizi tamamlayacak hatalarımızı düzeltecek çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinde kadroları milletle bu kadar iç içe geçmiş başka bir parti göremezsiniz. Biz değişimin hayatın her alanı gibi siyasetin de tabii parçası olduğuna inanan siyasi hareketiz. Kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir millete hizmet sevdamız değişmez. Kadrolar değişir devletimize, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez" İfadelerini kullanmıştı.