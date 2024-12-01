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İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi

İkinci el taşıt satışında fiyat istikrarını sağlamak amacıyla devreye alınan "6 ay 6 bin kilometre" uygulaması tekrar uzatılmazsa 1 Ocak 2025'te sona erecek- Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç:- "Piyasalar oturdu. Bence 6 ay 6 bin kilometre uygulamasını tekrar uzatmaya gerek yok"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 11:30, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 12:23
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İkinci el otomobil satışlarında ilk tescil tarihinden itibaren "6 ay ve 6 bin kilometre" koşulu getiren düzenleme 1 Ocak 2025'te sona eriyor.

Uygulama otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek amacıyla devreye alınmıştı.

Düzenleme kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan yetkili satıcılar ve bireyseller, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satışını yapamıyor.

Ayrıca, söz konusu taşıtların güncel satış fiyatlarının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla ikinci el satışı da gerçekleştirilemiyor.

Söz konusu düzenlemeyi Ticaret Bakanlığının 6 aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor.

Bu kapsamda, ikinci el araç piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla alınan tedbirler, sektör temsilcilerinin desteklediği bir adım olarak öne çıkarken galericiler düzenlemenin yeni yılda uygulanmaması gerektiğini savunuyor.

- "Cezaların kesilmesi, manipülasyonu ortadan kaldırdı"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesinin amacının piyasada araçların gerçek değerinin üzerinde satılmasının önüne geçilmek olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın göreve gelmesiyle birtakım tedbirler alındığını anımsatan Erkoç, kendilerinin de bu konuda destek olduklarını bildirdi.

Erkoç, sermaye sahiplerinin bayilerden araçları alıp istedikleri fiyatlara satamaz hale geldiğini belirterek, "İlan sayfalarında araçların gerçek değerinin üzerinde yer almaması, üç araçtan fazlasını alıp bayilerden 10-20 araç alanlar hakkında raporlar tutulması, cezaların kesilmesi, manipülasyonu ve 'köpüğü' ortadan kaldırdı." dedi.

Otomotivden sonra manipülasyon yapanların motosiklet ticaretinde de alım satım gerçekleştirdiğine işaret eden Erkoç, bu araç satışlarında da köpüğün kalktığını dile getirdi.

Erkoç, sermaye sahiplerinin faizlerin yüksek olması dolayısıyla bankalara yöneldiğine dikkati çekerek, "Banka faizleri yüksek olduğu için araçları gidip bayilerden de alamıyorlar. Piyasalar oturdu. Bence 6 ay 6 bin kilometre uygulamasını tekrar uzatmaya gerek yok." diye konuştu.

- "Alınan tedbirleri destekliyoruz"

Yürürlükteki düzenlemelere destek verdiklerini vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi olması gerekli düzenlemelerdi. Biliyorsunuz, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ile entegre oldu. Noterlerde alınıp satılan araçlar üçten fazlaysa Ticaret Bakanlığı bunların hepsinin takibini yaptı. Diğer taraftan da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ciddi vergi kaybı olduğu için bu işin ticaretini yapanların üzerine gitmeye başladılar ve piyasalar rahatladı. Alınan tedbirleri her zaman destekliyoruz."

Çıkan yönetmelik ve genelgelerin uygulanmasının önemli olduğunu dile getiren Erkoç, motorlu araç satıcılarının yetki belgesi alıp, diğer şartları karşıladıklarını anlattı.

Erkoç, bireysel ya da şirket adına araç alanların vergi ödemediğini savunarak, ilgili yönetmeliklerin uygulanması ve gerekli cezaların verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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