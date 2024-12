Ömrünün 30 yılını karla mücadeleye verdi

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ardahan'da kar, tipi ve dondurucu soğuklar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Çetin kış şartlarının yaşandığı kentte, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için 7/24 esasına göre mesai yapıyor.

Kentte yaşayan 60 yaşındaki Vedat Topçu da İl Özel İdaresinin karla mücadele ekibini yönetiyor.

Ömrünün 30 yılını uzak yerleşim birimlerinden yüksek rakımlı köy yollarına kadar geniş bir alanda karla mücadele ederek geçiren, kurumun sahadaki en yaşlı çalışanı olan Topçu, insanların kış mevsiminde mağdur olmaması için gayret gösteriyor.

- "İşimi seviyorum"

Topçu, AA muhabirine, 1994'te o dönemki adıyla Ardahan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde işçi olarak göreve başladığını, daha sonra da operatörlükten saha amirliğine kadar alanlarda görev yaptığını söyledi.

"Yaşım 60, 30 yılımı bu yollara verdim, 30 yıl yine veririm çünkü işimi seviyorum. Vatandaş mağdur olmasın diye gece gündüz demeden çalışıyorum." diyen Topçu, bunu memleket sevgisiyle yaptığını belirtti.

Sabahın erken saatlerinde ekibi organize ettiğini dile getiren Topçu, önceliklerinin hasta ve acil durumlara müdahale etmek olduğunu anlattı.

Görevi süresince yolda kalan sayısız insanı kurtardığını, hastaların hastanelere sağlıklı ulaşmasını sağladığını ifade eden Topçu, bazen de kendilerinin yolda kaldığını, her şeyi göze alarak yola çıktıklarını kaydetti.

Özveriyle çalışan ekibine teşekkür eden Topçu, il merkezinde 2, ilçelerde ise birer ekiple tüm köy yollarına müdahale ettiklerini söyledi.

Hanak ilçesinde görev yapan greyder operatörü Utku Can Çelik de saha amirlerinden çok memnun olduklarını belirterek, "Amirimiz her zaman yanımızda. Sorunlarımızla ilgileniyor. Öyle an oluyor ki günlük bize uğruyor. Sıkıntı olan bölge neresi ise Ardahan'dan çıkıp oraya gidiyor." ifadelerini kullandı.