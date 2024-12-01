Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin
MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi
MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi
İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi
İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının olduğu ürünler
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının olduğu ürünler
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüller
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüller
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
DMM tek tek açıkladı: İsrail ile ticaret devam ediyor mu?
DMM tek tek açıkladı: İsrail ile ticaret devam ediyor mu?
Vize çilesi! Sadece İtalya'da 900 mağdur öğrenci var
Vize çilesi! Sadece İtalya'da 900 mağdur öğrenci var
Yasaklar peş peşe geliyor: e-Sigara satan ve alkol damıtan yandı!
Yasaklar peş peşe geliyor: e-Sigara satan ve alkol damıtan yandı!
Damacanayı yabancılar bulandırdı
Damacanayı yabancılar bulandırdı
Kayseri'de fabrika yangını: 3 işçi hayatını kaybetti
Kayseri'de fabrika yangını: 3 işçi hayatını kaybetti
Halep alındı, muhalifler Hama'ya dayandı
Halep alındı, muhalifler Hama'ya dayandı
Adalet Bakanı: Hakaret siyaseti ile bir yere varılamaz
Adalet Bakanı: Hakaret siyaseti ile bir yere varılamaz
Türkiye'deki bu 24 il büyük tehlike altında!
Türkiye'deki bu 24 il büyük tehlike altında!
Bakan Şimşek'ten 'yapısal reform' mesajı: Dört ana konu masada
Bakan Şimşek'ten 'yapısal reform' mesajı: Dört ana konu masada
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması: 85 milyona zarar verir
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması: 85 milyona zarar verir
2025 Nisan ara tatili: İkinci ara tatil ne zaman?
2025 Nisan ara tatili: İkinci ara tatil ne zaman?
Uraloğlu: Taşımacılıkta demir yolunun payı artırılacak
Uraloğlu: Taşımacılıkta demir yolunun payı artırılacak
MSB sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?
MSB sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?
Erdoğan: Terörün olmadığı bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz
Erdoğan: Terörün olmadığı bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz
Bakan Bolat duyurdu: Kredilerde 5 yeni kolaylık geliyor
Bakan Bolat duyurdu: Kredilerde 5 yeni kolaylık geliyor
Memurların ücretsiz izni 3 yıla çıkıyor
Memurların ücretsiz izni 3 yıla çıkıyor
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem 5 Aralık'ta başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem 5 Aralık'ta başlıyor
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' açıklaması
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' açıklaması
20 milyon liralık HPV davası! Hem aldattı, hem de virüs bulaştırdı
20 milyon liralık HPV davası! Hem aldattı, hem de virüs bulaştırdı
Devlet Memurları kanununda denetçilerin görev ve yetkileride düzenleniyor
Devlet Memurları kanununda denetçilerin görev ve yetkileride düzenleniyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, üretim kaynaklı gizli ayıplı çıkan ve seyir halinde yanan aracın yenisiyle değiştirilmesi kararını onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 12:16, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 12:24
Yazdır
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin

Dairenin kararına göre, Ankara'da bir kişi, 2015'te sıfır araç satın aldı. Aracı kullanmaya başladığından itibaren elektrik bağlantısı kesilmesi, ateşleme arızası gibi sorunlar yaşayan araç sahibi, sorunun giderilmesi için aracı servise götürdü ancak bakımlarının yapılmasına rağmen araçtaki arızalar devam etti.

Araç sahibi, 2016'da, kullanımı esnasında aracın aniden yanması üzerine servisten aracın yenisiyle değiştirilmesi istemiyle dava açtı.

Servis, araçta gizli ayıp olmadığını, servise getirildikten sonra araç üzerinde yapılan kapsamlı incelemede herhangi bir sistem arızasına veya soruna rastlanmadığını savundu.

Yakıt deposundan alınan numune üzerinde yapılan incelemede, "içerikte aseton tespit edildiğini" belirten servis, asetonun motor içerisindeki egzoz sıcaklıklarını artırdığını, ABS etrafında bulunması gereken braketin bulunmaması sebebiyle hidrolik ünite kablolarında yanmaya sebep olduğunu savunarak, davanın reddini talep etti.

Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, imalattan kaynaklı gizli ayıplı olduğu tespit edilen aracın yapılacak tamiratta değer kaybına uğrayacağı gerekçesiyle açılan davanın kabulüne karar verdi ve aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.

İstinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesince reddedilen servis, kararı temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle yerel mahkeme kararlarını onadı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararında, aracın yenisiyle değiştirilmesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olduğu belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber