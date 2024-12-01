PKK/YPG'nin terör koridoru planına darbe

Terör örgütü, Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakmasını kullanmak istedi. Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planını devreye soktu.

Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu, Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlandı.

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