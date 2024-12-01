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Togg yolu açtı, yerli kamerada hedef 'unicorn'

Türkiye'nin ilk ve tek yerli, ileri teknoloji kamera tasarım ve üretim girişimi Büyütech, Türkiye'nin yeni "unicorn"u olmayı hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 13:10, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 13:13
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Togg yolu açtı, yerli kamerada hedef 'unicorn'

Araçların çevrelerini algılaması için kameralar tasarlayan, geliştiren ve üreten Türk teknoloji şirketi Büyütech, ölçeklenebilir ve maliyet etkin teknolojilerle otonom sürüşü mümkün kılmak için çalışmalar yapıyor.

Kamera teknolojilerinde 120 ülkede aktif olarak kullanılan 300 binden fazla kameraya imza atan şirket, 2020 yılından itibaren otomotiv sektörüne odaklandı. Geçen yıl Türkiye'nin ilk otomotiv sınıfı kamera üretim tesisini kurdu.

Yerli kameralar için kısa süre içerisinde Togg, Stellantis, Ford Trucks, Hidromek gibi alanında önde gelen firmalarla çeşitli işbirlikleri geliştirildi.

Düzenlenen 2 yatırım turunda 7 milyon dolar yatırım alarak büyümesini sürdüren Büyütech, 70 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı, ekibini 10 kat genişletti, gelirlerini 40 kat artırdı. Bunun yanında halihazırda yaklaşık 160 milyon dolarlık bir sözleşme potansiyeline sahip bulunuyor.

Yıllık 800 bin kamera üretim kapasitesine sahip olan şirket, küçük yatırımlarla bu sayıyı yıllık 3 milyon adede çıkarabilecek.

- Araçları donatan yerli kameralar

"Trafik kazalarının olmadığı bir dünya" hedefiyle çalışan Büyütech'in Sürücü Yorgunluk Algılama Kamera Sistemi, Togg ile yollara çıkmaya başladı, 2026 yılından itibaren Ford Trucks tarafından üretilecek tırlarda da yer alacak.

Sistem, sürücünün dikkat, yorgunluk ve dikkatsizlik seviyelerini izliyor, aracı uyarıyor. Otonom seviyesi arttıkça aracın kendini emniyet şeridine çekmesini sağlayacak fonksiyonların çalışmasını sağlıyor.

Çevresel Görüş Kamera Sistemi, aracın etrafında 360 derece görüş oluşturuyor. Sürücü farkındalığını artırıyor, kör noktaları azaltıyor ve park etme sırasında çarpışmaları önlüyor. Togg'da yer alan sistem, şubat ayından itibaren Tofaş ürünlerinde de kullanılmaya başlanacak. Hidromek'in iş makinelerinde de bu sistemden yararlanılıyor.

Kamera sistemleri yanında Podar isimli yeni nesil bir teknoloji üzerinde çalışan Büyütech, her türlü hava koşulunda herhangi bir nesneyi tespit edebilen nihai pasif algılama çözümü geliştiriyor.

2026 sonrasında Avrupa'da her araçta zorunlu 3, ortalama 5 kamera bulunacağı, "seviye 3" otonom araçlarla birlikte bu sayının 20'ye çıkacağı belirtiliyor. Tüm bu gelişmelerin akıllı kamera pazarını oldukça büyütmesi öngörülüyor.

- Yeni yatırımla "unicorn" yolu açılacak

Halka arz öncesi büyüme sürecini desteklemek için Büyütech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yeni bir yatırım turu başlatan şirket, 3 yıllık dönemde toplamda 15 milyon dolar fon büyüklüğüne ulaşmayı amaçlıyor.

Yeni yatırımlar, ürün ve müşteri portföyünün genişlemesi, global pazardaki etkinliğin artırılmasıyla 2028 yılında 1 milyar dolar değerinin yakalanarak "unicorn" hedefine ulaşılması, 2030'a kadar da halka arz sürecinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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