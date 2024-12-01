Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Marmaris'te yakalandı

Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından "fuhuş amaçlı insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Marmaris'te olduğunu belirledi.

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