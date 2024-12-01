İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen midibüsün sürücüsü, öğretmenler B.Y. ve M.K. ile 7 öğrenci yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net