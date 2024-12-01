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Beşiktaş'ta kritik zirve: Sergen Yalçın ile ilk temas

Beşiktaş'ta Başkan Hüseyin Yücel, Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığının ardından teknik direktörlük görevi için bu akşam Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirerek teklifini iletecek. Siyah-beyazlılar deneyimli çalıştırıcıyı Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 16:38, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:35
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Beşiktaş'ta kritik zirve: Sergen Yalçın ile ilk temas

Beşiktaş'ta Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.

Takım geçici olarak yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet edildi.

KRİTİK ZİRVE BU AKŞAM

Siyah-beyazlılarda Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel, bu akşam Sergen Yalçın ile bir araya gelerek teklifini iletecek.

DERBİYE YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde Sergen Yalçın yönetiminde çıkmak istiyor.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

51 yaşındaki çalıştırıcı 2020-21 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

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