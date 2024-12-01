Beşiktaş'ta kritik zirve: Sergen Yalçın ile ilk temas

51 yaşındaki çalıştırıcı 2020-21 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Siyah-beyazlılarda Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel, bu akşam Sergen Yalçın ile bir araya gelerek teklifini iletecek.

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