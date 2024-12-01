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Havalar soğudu, hamsi fiyatları düştü

Karadeniz'de havaların soğumasıyla birlikte tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı. Rize'de ilk haftalarında bol avlanan palamut yerini hamsiye ve diğer balık çeşitlerine bıraktı. Kilosu 100 liradan satılan hamsinin boyu da yaklaşık 15 santime kadar ulaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 16:53, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:54
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Havalar soğudu, hamsi fiyatları düştü

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Geçen hafta yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bölgede denizlere ulaşan kar suyu, balık tezgahlarındaki çeşitliliği ve bolluğu artırdı.

Havaların soğumasıyla balıkçıların ağlarına bolca takılan hamsi 100 liradan tezgahlarda satışa sunulurken, sezonun ilk haftalarından itibaren bereketli geçen palamut sezonunun yerini, başta hamsi olmak üzere; istavrit, mezgit, çinekop ve sargana bıraktı.

Boyu yaklaşık 15 santimetreye ulaşan hamsinin kilosu 100 liradan satılırken, palamut 150, sargan ise 200 liradan tezgahlarda yerini aldı.

"Müşteri tezgaha geldi mi hamsiyi arıyor"

Balıkçı Sönmez Birinci, "Bu hafta hamsi bol. Bütün balık türleri bol. Hamsi bizim denizimizden çıkıyor. Hamsi çok lezzetli. Müşteri tezgaha geldi mi hamsiyi arıyor. Bana hamsi ver diyor. Fiyatlar çok uygun. Hamsinin kilosu 100 lira, doyuyorsun. Havaların soğuması balıkları bollaştırdı. İstavrit karaya vurdu diyebiliriz. Palamut bitti ama çingene palamudu başladı. Bu mevsimde bütün balıklar var" dedi.

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