Merkez'e İTO'dan kötü haber

Ekonomistlerle yapılan anketlerde de kasım ayı enflasyonu için beklenti 1,98 olarak ortaya çıktı. Aslında beklentinin de tam sınırda olması kasım enflasyonunu çok kritik hale getirmiş oldu. Ve kasım enflasyonu açısından kritik veri İstanbul Ticaret Odası-İTO tarafından açıklandı.

Buna göre kasım ayında fiyatlar yüzde 3,07 artış göstermiş oldu. Böylece İstanbul'da fiyat artışı yıllık bazda yüzde 57,99 olarak gerçekleşti. İTO'nun eylül ve ekim aylarında yüzde 3,90 ve yüzde 3,64 olarak açıkladığı fiyat artışları TÜIK'e göre yüzde 2,97 ve yüzde 2,88 olarak açıklandı. Bu iki fiyat artış oranına göre TÜIK verileri İTO'nun 0,8 seviyelerinde daha düşük geliyordu. Bu durumda kasım ayında yüzde 3,07 olarak açıklanan enflasyonun TÜIK verisi de en azından yüzde 2,0 seviyesinin üzerinde geleceği düşünülüyor.

İTO-TÜIK farkı

2017 yılından bu yana İTO verilerine göre fiyatlar 100 liradan 1.245,2 liraya yükselmiş oldu. Ama aynı durum TÜIK verilerinde fiyatlarında 100 liradan 947,0 liraya yükseldiği şeklinde görülüyor.

Bu durumda toplamda İTO ve TÜIK verileri arasında zaten yüzde 27,5 bir fark oluşturmuş durumda. Bu yıl için ise halen İTO'ya göre yüzde 57,99 (kasım) olan fiyat artışı TÜIK'e göre (ekim) yüzde 48,58 olarak ilan edilmiş durumda.

TÜIK'e göre geçen yıl kasım ayında fiyat artışı yüzde 3,28 olduğundan her durumda yıllık enflasyon düşmüş olacak. Hatta TÜIK kasım enflasyonunu yüzde 2,0 olarak açıklarsa yıllık enflasyon oranı da yüzde 46,74'e gerilemiş olacak ve İTO ile farkı 10 puanın üzerine çıkartmış olacak.