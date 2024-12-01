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Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor

Ticari taksilere kamera ve araç takip zorunluluğu gelirken, hız ve fazla mesai baskısıyla canlarını tehlikeye atan motokuryeler de uygulmaya dahil edilmek istediklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 18:35, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 18:36
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Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait toplu taşıma araçları, taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemi ile kayıt cihazı bulundurulması zorunlu hale getirildi. Fazla mesai ve hız baskısı nedeniyle trafikte kural ihlali ve kaza gibi durumlarla karşılaşan motokuryeler de benzer bir sistemin kendileri için uygulanmasını istiyor.

Ankara Yük Taşımacılığını Destekleyici Hizmet Verenler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Akpınar, Türkiye'de 6 milyon motosiklet olduğunu, 2 milyonunun kuryelerce kullanıldığını, kruyelerin de 1 milyonunun "kayıt dışı" çalıştırıldığını belirtti.

Son dönemlerde motokuryelerin ciddi trafik kazalarına karıştıklarına işaret eden Akpınar, bazı e-ticaret platformlarının bu kişileri daha hızlı ve fazla çalışma baskısı altına aldıklarını ifade etti.

"Esnaf kurye 16-18 saat çalışabiliyor"

Platformların "esnaf kurye" modeliyle sorumluluğu motokuryeye yüklediklerini dile getiren Akpınar, "Esnaf kurye modeliyle çalışanlar maaş almıyor, ne kadar çok paket götürürse o kadar para kazanıyor. Hızlı olursa daha çok paket götürüyor, bu nedenle motokuryeler 16-18 saat çalışabiliyor. Uzun çalışma saati ve hız baskısı da kuryeyi kural ihlaline sevk ediyor." dedi.

Yeni düzenlemenin sürücü güvenliğini artırmak ve fazla mesainin önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiğini dile getiren Akpınar, "Bu düzenlemenin motokuryelere de getirilmesini istiyoruz. Böylece e-ticaret platformlarının motokuryeyi 8 saatten fazla çalıştırmasının önüne geçilmiş olur." diye konuştu. Akpınar, motokuryelerin "tehlikeli meslek" sınıfına dahil edilmesi önerisinde de bulundu.

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