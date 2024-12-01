Katil İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırdı: 5 ölü
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde sivilleri hedef alan saldırısında 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 20:08, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 20:09
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre soykırımcı İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinde sivillerin olduğu bir noktayı bombaladı.
Görgü tanıkları Gazze'deki El-Vahde Caddesi yakınında sivillerin hedef alındığını ifade etti.
Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların olduğu 4 kişi yaralandı.