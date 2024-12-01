Katil İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırdı: 5 ölü

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların olduğu 4 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre soykırımcı İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinde sivillerin olduğu bir noktayı bombaladı.

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