Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sakatlandı!
Galatasaray'da Eyüpspor mücadelesinin 34. dakikasında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, oyuna devam edemedi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 20:14, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 20:16
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 34. dakikasında sarı-kırmızılı formayı giyen Abdülkerim Bardakcı, Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı.
Oyuna devam edemeyen milli futbolcu 39. dakikada değişiklik istedi ve yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.