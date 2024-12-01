'Köpek Velisi' bağışlarla oto alım satımı işine girmiş

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, bağışlarla oto alım satımı işine girmiş. Kendisini 'Köpek Velisi' olarak tanıtan Özgünlü, 2022-2024 arasında piyasa değeri 600 bin ila 1,5 milyon lira arasında değişen 65 araç alıp satmış.

Yenişafak Gazetesi'nde yer alan habere göre;

Sosyal medyada kendisini 'Köpek Velisi' olarak tanıtıp milyonları cebe indiren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve ailesinin mal varlığı ve ticari faaliyetleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mercek altında. Başsavcılık tarafından yapılan soruşturma ışığında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Dernek çatısı altında bağış toplayan Özgünlü'nün bu bağışlarla lüks araç alım satımı yaptığı ve şaibeli ticari işlemlere aracılık ettiği tespit edildi.

BAĞIŞ PARALARI KÖPEKLERE GİTMEDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özgünlü ve ailesinin yönettiği Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan mali incelemelerde, dernek üzerinden toplanan bağışların büyük bir kısmının hayvanlara ulaşmadığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporunu esas alarak dernek ve yöneticileri hakkında soruşturma başlattı. Özgünlü ve ailesi, bağışları köpeklere yardım için değil, servet biriktirmek için kullanmakla suçlanıyor. İncelemeye göre, Özgünlü'nün eşinin ve akrabalarının adının geçtiği muhtelif şirketler aracılığıyla yapılan işlemler, otomobil piyasasında "vurgunculuk" yaratacak türden ticari yöntemlere dayanıyor. Uzmanların incelediği hesap hareketleri, bağış paralarının bir kısmının doğrudan lüks araç alım satımında kullanıldığını gösteriyor. Hesap hareketleri incelendiğinde, Özgünlü ve akrabalarının dernek hesaplarından çıkan paraları, kendi ticari faaliyetlerine yönlendirdiği görüldü. Enişte ve üçüncü şahıslar, daha sonra bu meblağları yakın günlerde Özgünlü'nün şahsi hesabına gönderdi. Özgünlü'nün ise mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla "Motor satışı" ya da "Araç devri" gibi para transferi açıklamalarıyla alım ve satımlara aracılık ettiği kaydedildi.

ŞAİBELİ ARAÇ ALIM SATIM

Özgünlü ve ailesiyle bağlantılı ticari faaliyetler arasında, motorlu taşıt alım satımı dikkat çekiyor. Özellikle 2022-2024 yılları arasında gerçekleşen işlemler, dernek bağışlarının şaibeli yöntemlerle kullanıldığını gösteriyor. İncelemeler, Özgünlü'nün kız kardeşi Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç adına kurulan Scooterist Motor şirketinin, birçok ticari işlemin merkezinde yer aldığını ortaya koydu. Şirket üzerinden yürütülen işlemlerle bağışların farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı ve lüks araçların alımında kullanıldığı belirlendi.

KİŞİSEL HARCAMALARA KULLANILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, toplanan bağışların "mama yardımı" adı altında gösterildiğini ancak kişisel zenginleşme amacıyla kullanıldığını tespit etti. Soruşturma kapsamında, bağışlardan elde edilen paranın dernek hesabından çekilerek önce akraba veya aracılar üzerinden dolaştırıldığı, ardından Özgünlü'nün kişisel hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Bu paralar daha sonra, ev ve araç alım satımı ile çeşitli kişisel harcamalar için kullanıldı.

KISA SÜREDE BÜYÜK VURGUN

Raporlarda yer alan bilgilere göre, Özgünlü ailesi, iki yıl gibi kısa bir sürede 65 aracı alıp sattı. Üç haftalık ya da iki aylık sürelerle elden çıkarılan bu araçların piyasa değerlerinin 600 bin ila 1,5 milyon lira arasında değiştiği kaydedildi. Aile, bu işlemlerle büyük kazançlar elde ederek yeni galeriler açtı.

GARAJLARINI YENİLEDİLER

Aile bireylerinin otomobil tescilleri ve lüks araç satın alımları ise dikkat çekti. 2023 ve 2024 yıllarında Özgünlü'nün kardeşi Tuğçe Soysal'ın eşi Birkan Soysal, Chery marka bir araç satın alırken, babası Cemal Özgünlü BMW marka bir araç edindi. Annesi Fatma Özgünlü Honda, kız kardeşi Demet Kılıç ise Mercedes marka araçlar satın aldı.

HAYVANSEVERLİK MASKESİ ALTINDA BÜYÜK SERVET

Buket Özgünlü'nün, dernek kurmadan önce işçi statüsünde çalıştığı, 16 farklı işte çalıştığı ve finansal olarak zorlandığı belirtildi. Ancak derneğin kurulmasının ardından kısa sürede işveren statüsüne geçiş yaptığı ve hızla zenginleştiği gözlemlendi. Raporda, bu hızlı zenginleşmenin kaynaklarının incelenmesi gerektiği vurgulandı.