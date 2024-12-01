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Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişiye gözaltı

Adana Valiliği, Emniyet'in deposundan mühimmat çalınmasıyla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bayğaralar silahlı suç örgütüne satışına ilişkin iddialar konusunda ise herhangi bir delile rastlanılmadığını açıklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 22:45, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 22:46
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Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişiye gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü'nün deposundan silah ve mühimmat çalındığı, Bayğaralar silahlı suç örgütüne satıldığı haberlerinin sosyal medyada yer almasının ardından Adana Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan çeşitli mühimmatın çalınmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; 'Zimmet ve Silah-Mühimmat Ticareti' suçunu işlediği tespit edilen faillerin yakalanmasına yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda İl Emniyet Müdürlüğü depo envanterine kayıtlı olduğu tespit edilen mühimmat ele geçirilmiştir. Basın organları ve sosyal medyada yer alan 'söz konusu mühimmatın Bayğaralar silahlı suç örgütüne satışına ilişkin' iddialar konusunda herhangi bir delile rastlanılmamıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar çok yönlü olarak yürütülmektedir."

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