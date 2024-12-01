Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Olay saat 20.05'te Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde yaşandı. Bir inşaat firmasının ofisine giden polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi Sabri E, oğulları Yusuf Ali E ve E.F.E ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yaralanan Sabri E ve Yusuf E. hayatını kaybetti.

İki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.