Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
İstanbul Çekmeköy'de polis memuru H.Ş., alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 23:05, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 23:12
Olay saat 20.05'te Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde yaşandı. Bir inşaat firmasının ofisine giden polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi Sabri E, oğulları Yusuf Ali E ve E.F.E ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.
Polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı.
Saldırıda yaralanan Sabri E ve Yusuf E. hayatını kaybetti.
İki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.